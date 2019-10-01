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01 жовтня 2019, вівторок, 15:22 35
Силові структури 2019-10-01T17:45:04+03:00
Українські Новини
Секретні копії для розслідування справи Керченської протоки вилучили з ОПУ

Секретні копії для розслідування справи Керченської протоки вилучили з ОПУ

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Дзеркало тижня"

Державне бюро розслідувань вилучило копії секретних документів в Офісі Президента про проходження в листопаді 2018 року кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в інтерв'ю Телевізійної служби новин (ТСН), передають Українські Новини.

"У нас вже проведені всі вилучення, і зараз на підставі цих документів проводиться експертиза, яка вивчає ці документи, аналізує і дасть відповіді на всі питання", - сказав він.

Також Труба заявив, що слідчі ДБР вилучають багато документів, які становлять державну таємницю. Він зазначив, що документи вилучаються не тільки в одному органі.

Як повідомляли Українські Новини, звільнених з російського полону моряків допитує ДБР. Також міністр закордонних справ Вадим Пристайко розлютився через питання про переговори з Росією, заявивши, що журналісти вимагають, щоб він видав державні секрети.

Раніше правоохоронці вилучили вдома в одного з керівників Повітряних сил 2 млн рублів і секретні документи: повний перелік.

Більше новин про: Роман Труба Керченська протока Державна таємниця секретні документи Офіс Президента України

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