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01 октября 2019, вторник, 13:29 310
Общество 2019-10-01T13:59:15+03:00
Українські Новини
На Украину надвигается тепло до +25: прогноз погоды на среду

На Украину надвигается тепло до +25: прогноз погоды на среду

Фото: Портал Акцент
Фото: Портал Акцент

2 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.


Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

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