На Украину надвигается тепло до +25: прогноз погоды на среду

2 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.