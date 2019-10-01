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01 октября 2019, вторник, 12:39 338
Силовые структуры 2019-10-01T12:40:48+03:00
Українські Новини
СБУ продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

СБУ продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Виктор Шокин. Фото: Українське Фото
Виктор Шокин. Фото: Українське Фото

Служба безопасности Украины не закрывала и продолжает расследовать уголовное производство по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство", - говорится в ответе.

Подозреваемых по делу нет.

2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.


Как сообщали Українські Новини, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена

Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности. 

Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги. 

Тем временем Шокин рассказал, как Юрий Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.






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