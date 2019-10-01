СБУ продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины не закрывала и продолжает расследовать уголовное производство по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.\r\nОб этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.\r\n"Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство", - говорится в ответе.\r\nПодозреваемых по делу нет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.Как сообщали Українські Новини, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена. Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности. Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги. Тем временем Шокин рассказал, как Юрий Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.\r\n\r\n