СБУ продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины не закрывала и продолжает расследовать уголовное производство по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство", - говорится в ответе.

Подозреваемых по делу нет.

2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.



Как сообщали Українські Новини, экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.



Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.



Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.



Тем временем Шокин рассказал, как Юрий Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.

















