СБУ продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

Служба безпеки України не закривала і продовжує розслідувати кримінальну справу за фактом замаху на життя колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Слідчими органами безпеки розслідується кримінальне провадження", - йдеться у відповіді.

Підозрюваних у справі немає.

2 листопада 2015 року близько 22:00 невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на генерального прокурора.



Як повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.



Також стало відомо, що Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.



Крім того, Байден шантажував Порошенко звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.



Тим часом Шокін розповів, як Юрій Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.