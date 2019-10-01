підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 12:42 12
Силові структури 2019-10-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
СБУ продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

СБУ продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

Віктор Шокін. Фото: Українське Фото
Віктор Шокін. Фото: Українське Фото

Служба безпеки України не закривала і продовжує розслідувати кримінальну справу за фактом замаху на життя колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Слідчими органами безпеки розслідується кримінальне провадження", - йдеться у відповіді.

Підозрюваних у справі немає.

2 листопада 2015 року близько 22:00 невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на генерального прокурора.


Як повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена.

Також стало відомо, що Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Крім того, Байден шантажував Порошенко звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.

Тим часом Шокін розповів, як Юрій Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.

 

 

Більше новин про: СБУ замах на вбивство Віктор Шокін

Архів
Новини
Віталій Захарченко. Фото: Українське Фото
Справа про розстріли на Майдані: Екс-глава МВС Захарченко з невідомих причин не з'явився на допит в російський суд 15:03
"Слуга народу" Васильківський отримав "чорну мітку" від Президента, - ЗМІ 14:54
Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом 14:43
Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії 14:31
Платформа Бойка підготувала альтернативний бюджет з мінімальною пенсією в 4,5 тис грн, - Льовочкін 14:10
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok