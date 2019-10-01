СБУ продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

Служба безпеки України не закривала і продовжує розслідувати кримінальну справу за фактом замаху на життя колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.\r\nПро це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.\r\n"Слідчими органами безпеки розслідується кримінальне провадження", - йдеться у відповіді.\r\nПідозрюваних у справі немає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n2 листопада 2015 року близько 22:00 невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на генерального прокурора.Як повідомляли Українські Новини, екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена. Також стало відомо, що Верховний Суд 3 жовтня розгляне позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.Крім того, Байден шантажував Порошенко звільненням Шокіна і погрожував не видати гроші.Тим часом Шокін розповів, як Юрій Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенко призначити його генпрокурором.\r\n \r\n