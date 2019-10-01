Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов

Суд назначил экспертизу пожарного мусора со сгоревшего дома бывшего председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и дал полиции доступ к мониторингу телефонных звонков в день преступления около ее дома в Гореничах Киевской области.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nДело расследуется по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.\r\nУстановлено, что 17 сентября около 3:00 неустановленное лицо путем поджога повредило жилой дом Гонтаревой и с места преступления скрылось.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУголовное производство расследуют сотрудники Киево-Святшинского отдела полиции.\r\nОни запросили у суда доступ к информации о телефонных соединения почти 200 мобильных номеров, которые зафиксированных в районе места преступления, а именно, по ул. Рыльского, 7, ул. Садовой и Депутатской в Гореничах, а также на окраине села Гнатовка и Стоянка (поворот на Гореничи).\r\nСуд дал полиции доступ к информации о телефонных соединениях с указанием абонентского номера, данных о продолжительности соединения, типа соединения, идентификатора (IMEI и IMSI) с привязкой к местности.\r\nКроме того, суд по ходатайству следствия назначил экспертизу пожарного мусора, обнаруженного на месте преступления.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ частности, экспертам Научно-исследовательского центра МВД поручено установить, есть ли на пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 сентября дом Гонтаревой сгорел в Киевской области.\r\nОна считает, что за пожаром стоит олигарх Игорь Коломойский.\r\nБывший Президент Петр Порошенко обещает 3 миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n