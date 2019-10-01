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01 октября 2019, вторник, 11:47 742
Силовые структуры 2019-10-01T11:50:00+03:00
Українські Новини
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов

Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов

Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель

Суд назначил экспертизу пожарного мусора со сгоревшего дома бывшего председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и дал полиции доступ к мониторингу телефонных звонков в день преступления около ее дома в Гореничах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело расследуется по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.

Установлено, что 17 сентября около 3:00 неустановленное лицо путем поджога повредило жилой дом Гонтаревой и с места преступления скрылось.

Уголовное производство расследуют сотрудники Киево-Святшинского отдела полиции.

Они запросили у суда доступ к информации о телефонных соединения почти 200 мобильных номеров, которые зафиксированных в районе места преступления, а именно, по ул. Рыльского, 7, ул. Садовой и Депутатской в Гореничах, а также на окраине села Гнатовка и Стоянка (поворот на Гореничи).

Суд дал полиции доступ к информации о телефонных соединениях с указанием абонентского номера, данных о продолжительности соединения, типа соединения, идентификатора (IMEI и IMSI) с привязкой к местности.

Кроме того, суд по ходатайству следствия назначил экспертизу пожарного мусора, обнаруженного на месте преступления.

В частности, экспертам Научно-исследовательского центра МВД поручено установить, есть ли на пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября дом Гонтаревой сгорел в Киевской области.

Она считает, что за пожаром стоит олигарх Игорь Коломойский.

Бывший Президент Петр Порошенко обещает 3 миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву.

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