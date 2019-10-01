Іноземні "сталкери" штурмують Чорнобильську зону

З початку 2019 року в Чорнобильську зону відчуження незаконно проникли понад 300 любителів пригод, серед яких багато іноземців. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

Всього повідомляється про 323 порушників, з них - 70 іноземців. Зокрема, днями біля "мертвого" міста Прип'ять патрульними були затримані троє громадян Республіки Білорусь і двоє - Республіки Польща. Раніше в "зоні" також затримували "сталкерів" з Казахстану та інших країн.

Щодо порушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні порушення. За цією статтею їм загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів. Крім того поліція зони ЧАЕС звернулася в Державну міграційну службу з тим, щоб скоротити термін перебування в Україні для порушників. Остаточне рішення по цій справі прийматиме Іванківський районний суд Київської області.

Нелегальні "сталкери". Фото: Нацполиция

Зона ЧАЕС все більше користується популярністю як серед українських, так і серед іноземних туристів, чому сприяв ряд факторів. Серед них варто виділити як популяризацію Зони за кордоном, зокрема в серіалі "Чорнобиль" від HBO, так і формування українськими турагентствами нових маршрутів і спрощення процедури потрапляння на її територію. Це призвело до того, що Чорнобильська зона в цьому році побила черговий рекорд відвідуваності.

Як повідомляли Українські новини, у Чорнобильській зоні впіймали три групи сталкерів.