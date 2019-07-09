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09 июля 2019, вторник, 15:50 14
Силовые структуры 2019-07-09T15:50:10+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне поймали собирателей ягод и сталкеров из Казахстана

В Чернобыльской зоне поймали собирателей ягод и сталкеров из Казахстана

Собиратели ягод в Чернобыльской зоне. Фото: Нацполиция
Собиратели ягод в Чернобыльской зоне. Фото: Нацполиция

В городе Припять, на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения полиция обнаружила две группы сталкеров, а также двух мужчин, которые занимались нелегальным сбором ягод. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, сообщается, что полиция обнаружила пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС.

Отмечается, что патрульные совместно с работниками Нацгвардии и пограничной службы в зоне отчуждения обнаружили двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод.

"Житель с. Олизаровка Иванковского р-на Киевской обл., который на данной территории собрал ягод черники приблизительно весом 15,5 кг, и житель с. Старая Марковка Полесского р-на Киевской обл. собрал черники приблизительно весом 15 кг. Оба нарушителя пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне поймали три группы сталкеров.

Ранее полицейские вывозили из Чернобыльской зоны на продажу радиоактивную рыбу.

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