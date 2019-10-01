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01 октября 2019, вторник, 10:28 449
Азия 2019-10-01T10:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Китай празднует 70-летие образования КНР

Сегодня Китай празднует 70-летие образования КНР

Китай. Фото: esportnews.ru
Китай. Фото: esportnews.ru

Сегодня, 1 октября, Китай празднует 70-летие образования КНР. Масштабное празднование пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщает "BBC Россия".

Сообщается, что именно на площади Тяньаньмэнь 70 лет назад глава Компартии Мао Цзэдун объявил об основании КНР.

Планируются фейерверки и гигантский военный парад. Глава государства Си Цзиньпин, которого некоторые считают самым могущественным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна, обратится к народу.

В параде примут участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц военной техники и 160 самолетов. По данным французского Центра стратегических исследований, парад должен показать, насколько модернизирован сегодняшний арсенал КНР - как в количественном, так и в качественном плане.

Всего в параде будут участвовать 100 тысяч человек, и еще 60 тысяч присоединятся к вечерним празднованиям. В основном это будут госслужащие и студенты.

Отмечается, что на парад можно прийти только по приглашениям. Саму площадь Тьяньаньмэнь и соседние улицы перекроют. А местные жители в день праздника смогут попасть домой, только предъявив документы.

Даже во время репетиций постояльцы гостиниц в этой зоне не могли выйти на улицу по несколько часов в день. Кроме того, были временно закрыты магазины, рестораны и станции метро. Жителей близлежащих домов просили не подходить к окнам и не открывать шторы.

В поездах, идущих в Пекин, проверяют багаж и документы пассажиров, досматривают и автомобили. А с 15 сентября в Пекине действует запрет на полеты на малых высотах: никаких дронов, шариков, воздушных змеев, бумажных фонариков и почтовых голубей.

Для очищения воздуха приостановлена работа некоторых угольных предприятий и строек.


Как сообщали Українські Новини, Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.

В мае Зеленский обсудил с послом Китая развитие отношений между странами.

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