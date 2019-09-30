Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Экс-глава Минздрава сейчас находится в Вашингтоне и похвасталась хорошим утром в Вашингтоне. Об этом экс-министр сообщила у себя в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.\r\n"Доброе утро!", - написала Ульяна Супрун.\r\n\r\nФото: twitter.com\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПару дней назад она сообщила в Twitter, что улетает, опубликовав фотографию, на которой она находится в аэропорту.\r\n"Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь", - написала Супрун.\r\nПричины своего отъезда бывшая чиновница не разглашала, но отметила, что ожидает об этом "новые фейки".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяне Супрун за ее работу в должности. о. министра и подарили ей биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.\r\nСупрун попрощалась в стиле Терминатора и выложила смешной мэм.