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30 сентября 2019, понедельник, 22:39 1136
Общество 2019-09-30T22:50:00+03:00
Українські Новини
Ульяна Супрун улетела в США

Ульяна Супрун улетела в США

Ульяна Супрун вернулась в Соединенные Штаты. Фото: usuprun
Ульяна Супрун вернулась в Соединенные Штаты. Фото: usuprun

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Экс-глава Минздрава сейчас находится в Вашингтоне и  похвасталась хорошим утром в Вашингтоне. Об этом экс-министр сообщила у себя в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

"Доброе утро!", - написала Ульяна Супрун.

Фото: twitter.com

Пару дней назад она сообщила в Twitter, что улетает, опубликовав фотографию, на которой она находится в аэропорту.

"Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь", - написала Супрун.

Причины своего отъезда бывшая чиновница не разглашала, но отметила, что ожидает об этом "новые фейки".

Ранее около двухсот человек собрались под Министерством здравоохранения, чтобы поблагодарить Ульяне Супрун за ее работу в должности. о. министра и подарили ей биту с надписью Fight for life - Сражайся за жизнь.

Супрун попрощалась в стиле Терминатора и выложила смешной мэм.

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