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30 сентября 2019, понедельник, 21:57 43
Общество 2019-09-30T21:58:41+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот с 2020

Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот с 2020

Зеленский. Офис Президента
Зеленский. Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров с 2020 года увеличить государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно указу Президента №721 от 30 сентября, Кабинет Министров должен принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

Также правительство до 1 декабря текущего года должно представить Президенту предложения относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, а также подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

С учетом положений конвенции Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав и внести законопроект в Верховную Раду.

Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации прав ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июля Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот.

Ранее сообщалось, что желающие усыновить ребенка теперь будут проходить обязательную подготовку.

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