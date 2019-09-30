Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот с 2020

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров с 2020 года увеличить государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Согласно указу Президента №721 от 30 сентября, Кабинет Министров должен принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.



Также правительство до 1 декабря текущего года должно представить Президенту предложения относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, а также подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.



С учетом положений конвенции Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав и внести законопроект в Верховную Раду.



Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации прав ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.



Как сообщали Українськi Новини, 20 июля Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот.



Ранее сообщалось, что желающие усыновить ребенка теперь будут проходить обязательную подготовку.



