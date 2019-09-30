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30 вересня 2019, понеділок, 19:14 22
Політика світу 2019-10-01T00:00:03+03:00
Українські Новини
У Кремлі готові опублікувати стенограму розмови Путіна і Трампа і назвали умови

У Кремлі готові опублікувати стенограму розмови Путіна і Трампа і назвали умови

Кремль готовий опублікувати стенограму розмови президента РФ Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом, але тільки при обопільній згоді сторін. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в понеділок, 30 вересня, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, в якійсь мірі їх опублікування, можливе лише за взаємною згодою сторін - саме така є дипломатична практика. В цілому, дипломатична практика подібні публікації не передбачає. Але якщо будуть від американців якісь сигнали, будемо обговорювати", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що подібні прохання "і всі процеси, які зараз ведуться навколо цього у США, безумовно, є внутрішньою справою США", і Росія не втручалася і не має наміру втручатися в цю справу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа з стенограми. Також демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському.

Тим часом у США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським.

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