У Кремлі готові опублікувати стенограму розмови Путіна і Трампа і назвали умови

Кремль готовий опублікувати стенограму розмови президента РФ Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом, але тільки при обопільній згоді сторін. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в понеділок, 30 вересня, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, в якійсь мірі їх опублікування, можливе лише за взаємною згодою сторін - саме така є дипломатична практика. В цілому, дипломатична практика подібні публікації не передбачає. Але якщо будуть від американців якісь сигнали, будемо обговорювати", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що подібні прохання "і всі процеси, які зараз ведуться навколо цього у США, безумовно, є внутрішньою справою США", і Росія не втручалася і не має наміру втручатися в цю справу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа з стенограми. Також демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському.

Тим часом у США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським.