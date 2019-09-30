Уполномоченным по газовому транзиту по Украине стал граф Вальдерзее

Канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по газовому транзиту по Украине.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине", - написал он.

Он также отметил, что свой первый визит уполномоченный совершил в украинское посольство в Берлине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.