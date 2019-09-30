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30 сентября 2019, понедельник, 18:38 327
Экономика 2019-09-30T18:38:57+03:00
Українські Новини
Уполномоченным по газовому транзиту по Украине стал граф Вальдерзее

Уполномоченным по газовому транзиту по Украине стал граф Вальдерзее

Канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по газовому транзиту по Украине.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине", - написал он.

Он также отметил, что свой первый визит уполномоченный совершил в украинское посольство в Берлине.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

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