Шварценеггер подарував екоактивістці Тунберг електромобіль Tesla

Відомий голлівудський актор і політик Арнольд Шварценеггер подарував електромобіль Tesla 16-річній екоактивістці зі Швеції Греті Тунберг. Про це повідомляється на сайті Tesla.



Так, повідомляється, що Тунберг повинна брати участь у декількох акціях протесту в США і актор подарував їй електричну Tesla Model 3 для зручного пересування Америкою.



Прес-секретар Шварценеггера розповів, що раніше актор вже спілкувався з Тунберг і попросив її звертатися до нього, якщо їй буде потрібна якась допомога. Актор зголосився допомогти з організацією поїздок по Західній Америці і тепер активістка може спокійно пересуватися на електромобілі як в США, так і в Канаді.



Після того, як з'явилося повідомлення, що Шварценеггер подарував Тунберг електромобіль, фанати актора почали думати, яку ж саме машину він презентував. Багато говорили про те, що актор віддав активістці свій улюблений електричний Hummer.



Однак представник Шварценеггера розповів, що перевезти великий Hummer через всю країну було досить складним завданням, тому що це особистий автомобіль зірки, тому і зупинили вибір на Tesla Model 3.



Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг.



Також стало відомо, що Грету Тунберг використовували для реклами 11 разів.



Раніше організатора шкільних кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.