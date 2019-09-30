Почти по всей Украине снова похолодает, но местами тепло достигнет +24: прогноз погоды на 1 октября

1 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

30 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом. В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.

Также в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.