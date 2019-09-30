Почти по всей Украине снова похолодает, но местами тепло достигнет +24: прогноз погоды на 1 октября

1 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градусов.\r\nВ Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +12…+18 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +13…+20 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью и утром порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\n30 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом. В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.\r\nТакже в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n