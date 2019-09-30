подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 14:52 540
Общество 2019-09-30T14:52:28+03:00
Українські Новини
Почти по всей Украине снова похолодает, но местами тепло достигнет +24: прогноз погоды на 1 октября

Почти по всей Украине снова похолодает, но местами тепло достигнет +24: прогноз погоды на 1 октября

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

1 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве ночью дождь, днем без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

30 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом. В Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.

Также в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Архив
Новости
Киевские фонтаны на Майдане. Скриншот: YouTube/Жители
Сегодня киевские фонтаны "впадут в зимнюю спячку" 15:18
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Почти по всей Украине снова похолодает, но местами тепло достигнет +24: прогноз погоды на 1 октября 14:52
Кабмин уволил зампредседателя ФГИ Асташева 14:49
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok