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30 вересня 2019, понеділок, 14:52 6
Суспільство 2019-09-30T15:00:01+03:00
Українські Новини
Майже по всій Україні знову похолодає, але місцями тепло досягне +24: прогноз погоди на 1 жовтня

Майже по всій Україні знову похолодає, але місцями тепло досягне +24: прогноз погоди на 1 жовтня

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

1 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У Карпатах вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +13...+20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

30 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+20 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом. У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градусів.

Також в Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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