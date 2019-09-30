Майже по всій Україні знову похолодає, але місцями тепло досягне +24: прогноз погоди на 1 жовтня

1 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +14...+16 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+20 градусів.\r\nУ Карпатах вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Моршині вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+18 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +13...+20 градусів.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +14...+19 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вночі та вранці пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\n30 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +15...+20 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом. У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градусів.\r\nТакож в Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n