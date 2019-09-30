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30 сентября 2019, понедельник, 12:30 14
Общество 2019-09-30T12:35:55+03:00
Українські Новини
Украинцы оставляют на чай меньше американцев: какие суммы зарабатывают официанты

Украинцы оставляют на чай меньше американцев: какие суммы зарабатывают официанты

Монеты. Фото: pixabay
Монеты. Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп недавно признался, что всегда оставляет мелочь обслуживающему персоналу, даже если рассчитывается карточкой, а известный футболист Криштиану Роналду оставил в отеле почти 20 тысяч евро чаевых. Насколько щедры в этом смысле украинцы и сколько у нас оставляют "на чай", рассказывает "Сегодня".

Официантка Анна Головченко вспоминает самую большую сумму чаевых, которые получила от благодарных клиентов. На работе ей платят фиксированную ставку, но основа дохода – именно чаевые.

"Самая крупная сумма была где-то 900 с чем-то гривен. А в месяц это может быть около 5-7 тыс. гривен", – подсчитала Анна.

В заведениях питания украинцы традиционно оставляют около 10% от чека. 

При этом в США культура чаевых более развита, рассказывает коммерческий директор ресторана Александр Романский. Их там оставляют всегда, а часто прописывают сразу в счете.

"Ты должен оставить 10-20%, некоторые даже указывают 25% чаевых. В некоторых ресторанах даже прописано в чеках, что если вас там больше четырех человек – это такая-то сумма чаевых. Если вас больше шести человек – такая-то сумма чаевых", – говорит Романский.

А вот украинские официанты часто недополучают на чай, так как клиенты рассчитываются карточкой. Но возможность поблагодарить персонал все равно есть.

"Когда гость рассчитывается, он уже включает в сумму чаевые и платит больше. И платит все картой. Эта возможность все равно есть – оставить чаевые, даже когда у тебя карточка", – объясняет Романский.

Раньше Українські Новини писали, как рестораны обманывают клиентов и что делать. Также в США клиент оставил официантке на чай лотерейный билет с выигрышем в 17,5 тыс. долларов.

Тем временем в Италии туристы съели две порции спагетти и заплатили 430 евро.

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