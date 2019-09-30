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30 сентября 2019, понедельник, 11:39 301
Кабмин 2019-09-30T11:39:59+03:00
Українські Новини
Гончарук распорядился синхронизировать все земельные базы данных

Гончарук распорядился синхронизировать все земельные базы данных

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук распорядился объединить все базы данных, в которых содержится информация о земельных участках.

Об этом он сообщил в своем видео-блоге, передают Українськi Новини.

"Мы провели большое совещание, и я отдал распоряжение объединить все эти базы данных", - сказал Гончарук.

По его словам, все земельные базы данных должны быть синхронизированы до конца текущего года.

По состоянию на текущий момент информация о 70% земучастков содержится в Государственном земельном кадастре.

Также ведутся градостроительный кадастр, кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, лесной кадастр, водный кадастр, кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда и другие кадастры.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена завершить инвентаризацию земель до 1 августа 2020 года. До конца текущего года должна завершиться инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Также, Фонд государственных земель сельхозназначения может обеспечить приток инвестиций в украинскую экономику.

Ранее Кабмин предложил Раде запустить рынок земли, а команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

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