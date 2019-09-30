Сегодня Веры, Надежды, Любови и Софии: что женщины должны сделать в праздник

Сегодня, 30 сентября, отмечается православный праздник четырех мучениц – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Традиционно в народе он называется женским днем, приравниваемым к 8-му марта. О том, как провести праздник согласно традициям, расскажут Українські Новини.

В православии почитается духовная непоколебимость юных дочерей Веры, Надежды и Любви, а также мужественность матери, потерявшей детей. История мучениц положила начало празднику, который и стал знаменовать женскую силу.

30 сентября принято начинать с печали, а то и слез. Плакать полагается не только о себе, но и о судьбах родственников и близких, вспоминать невзгоды, выпадающие на женские плечи. После плача в душе воцаряется мир и спокойствие, поэтому можно приступать к хозяйству и выполнению любых задач.

Однако работа на Веру, Надежду, Любовь может и подождать. Это день, когда женщины освобождаются от привычных домашних забот, принимают поздравления и проводят время со щедрыми угощениями.

Издавна для именинников праздник приобретал огромных масштабов и отмечался целых три дня. Отмечающих День ангела принято угощать праздничными пирогами и кренделями.

Благим поступком также станет поход в церковь. В праздник стоит поставить свечи у икон мучениц, попросить заступничества и мудрости.

Приметы:

плач на Веру, Надежду, Любовь отведет беды от близких;

если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, если нет, то холод придет позднее;

гроза и гром 30 сентября обещают длинную, но погожую осень;

на Веру, Надежду, Любовь пора снимать последние яблоки.

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