Сегодня Веры, Надежды, Любови и Софии: что женщины должны сделать в праздник

Сегодня, 30 сентября, отмечается православный праздник четырех мучениц – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Традиционно в народе он называется женским днем, приравниваемым к 8-му марта. О том, как провести праздник согласно традициям, расскажут Українські Новини.\r\nВ православии почитается духовная непоколебимость юных дочерей Веры, Надежды и Любви, а также мужественность матери, потерявшей детей. История мучениц положила начало празднику, который и стал знаменовать женскую силу.\r\n30 сентября принято начинать с печали, а то и слез. Плакать полагается не только о себе, но и о судьбах родственников и близких, вспоминать невзгоды, выпадающие на женские плечи. После плача в душе воцаряется мир и спокойствие, поэтому можно приступать к хозяйству и выполнению любых задач.\r\nОднако работа на Веру, Надежду, Любовь может и подождать. Это день, когда женщины освобождаются от привычных домашних забот, принимают поздравления и проводят время со щедрыми угощениями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИздавна для именинников праздник приобретал огромных масштабов и отмечался целых три дня. Отмечающих День ангела принято угощать праздничными пирогами и кренделями.\r\nБлагим поступком также станет поход в церковь. В праздник стоит поставить свечи у икон мучениц, попросить заступничества и мудрости.\r\nПриметы:\r\n\r\nплач на Веру, Надежду, Любовь отведет беды от близких;\r\nесли полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, если нет, то холод придет позднее;\r\nгроза и гром 30 сентября обещают длинную, но погожую осень;\r\nна Веру, Надежду, Любовь пора снимать последние яблоки.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее отметили Покрову Божией Матери – что нужно знать о великом празднике.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n27 сентября прошло Воздвижение Креста Господня со множеством запретов и праздничных традиций.