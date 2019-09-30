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30 вересня 2019, понеділок, 09:25 28
Європа 2019-09-30T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ

У Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ

ПАРЄ. Фото: website-pace.net
ПАРЄ. Фото: website-pace.net

Сьогодні, 30 вересня, в Страсбурзі (Франція) відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій відмовилася брати участь делегація від України через повернення РФ в ПАРЄ. Про це повідомляє Європейська правда.

Так, повідомляється, що сесія триватиме до кінця робочого тижня, 4 жовтня.

Делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, проте відразу було оголошено, що вона не братиме участь в осінній сесії через повернення в ПАРЄ Росії.

Відомо, що у Страсбург їдуть кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії і комітетів.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко заявив про те, що українська делегація не поїде на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Також грузинська делегація в повному складі не буде приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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