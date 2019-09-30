Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 26 обстрілів з мінометів, БМП та гранатометів

29 вересня в зоні ООС відбулося загострення, противник 26 раз обстріляв позиції українських військових, обійшлося без втрат.\r\nЯк повідомляє на Facebook-сторінці командування ООС, бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм і 82 мм. Крім цього, противник використовував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.\r\nОбстріли велись зокрема поблизу Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки, Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки, Невельського, Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського та інших населених пунктів. \r\n"З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомив штаб ООС.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНагадаємо, 27 вересня бойовики скоїли 24 обстрілу, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Противник вів вогонь по українських позиціях з забороненого Мінського угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Тим часом, силовики розкрили ім'я загиблого на Донбасі бійця.