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30 вересня 2019, понеділок, 08:14 6
Силові структури 2019-09-30T08:20:46+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 26 обстрілів з мінометів, БМП та гранатометів

Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 26 обстрілів з мінометів, БМП та гранатометів

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 вересня в зоні ООС відбулося загострення, противник 26 раз обстріляв позиції українських військових, обійшлося без втрат.

Як повідомляє на Facebook-сторінці командування ООС, бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм і 82 мм. Крім цього, противник використовував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли велись зокрема поблизу Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки, Пищевика, Пісків, Опитного, Авдіївки, Невельського, Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського та інших населених пунктів. 

"З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - повідомив штаб ООС.

Нагадаємо, 27 вересня бойовики скоїли 24 обстрілу, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Противник вів вогонь по українських позиціях з забороненого Мінського угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Тим часом, силовики розкрили ім'я загиблого на Донбасі бійця.

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