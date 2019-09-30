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30 вересня 2019, понеділок, 06:00 84
Lifestyle 2019-09-30T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Віри, Надії, Любові і Софії: що жінки повинні зробити у свято

Сьогодні Віри, Надії, Любові і Софії: що жінки повинні зробити у свято

Ікона Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Фото: azbyka.ru
Ікона Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 30 вересня, відзначається православне свято чотирьох мучениць – Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Традиційно в народі воно називається жіночим днем, що прирівнюється до 8-го березня. Про те, як провести свято згідно з традиціями, розкажуть Українські Новини.

В православ'ї вшановується духовна непохитність юних дочок Віри, Надії і Любові, а також мужність матері, яка втратила дітей. Історія мучениць поклала початок святу, яке і стало означати жіночу силу.

30 вересня прийнято починати з печалі, а то й сліз. Плакати потрібно не тільки про себе, але і про долю родичів і близьких, згадувати негоди, які випадають на жіночі плечі. Після плачу в душі запановує мир і спокій, тому можна приступати до господарства і виконання будь-яких завдань.

Проте робота на Віру, Надію, Любов може і почекати. Це день, коли жінки звільняються від звичних домашніх турбот, приймають поздоровлення і проводять час зі щедрими частуваннями.

Здавна для іменинників свято набувало величезних масштабів і відзначалося цілих три дні. Тих, хто відзначає День ангела, прийнято пригощати святковими пирогами і кренделями.

Добрим вчинком також стане похід до церкви. У свято варто поставити свічки біля ікон мучениць, попросити заступництва й мудрості.

Прикмети:

  • плач на Віру, Надію, Любов відведе біди від близьких;
  • якщо журавлі полетять у цей день, то на Покров буде мороз, якщо ні, то холод прийде пізніше;
  • гроза і грім 30 вересня обіцяють довгу, але погожу осінь;
  • на Віру, Надію, Любов пора знімати останні яблука.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відзначили Покрову Божої Матері – що потрібно знати про велике свято.

27 вересня пройшло Воздвиження Хреста Господнього з безліччю заборон і святкових традицій.

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