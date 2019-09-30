Сьогодні Віри, Надії, Любові і Софії: що жінки повинні зробити у свято

Сьогодні, 30 вересня, відзначається православне свято чотирьох мучениць – Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Традиційно в народі воно називається жіночим днем, що прирівнюється до 8-го березня. Про те, як провести свято згідно з традиціями, розкажуть Українські Новини.\r\nВ православ'ї вшановується духовна непохитність юних дочок Віри, Надії і Любові, а також мужність матері, яка втратила дітей. Історія мучениць поклала початок святу, яке і стало означати жіночу силу.\r\n30 вересня прийнято починати з печалі, а то й сліз. Плакати потрібно не тільки про себе, але і про долю родичів і близьких, згадувати негоди, які випадають на жіночі плечі. Після плачу в душі запановує мир і спокій, тому можна приступати до господарства і виконання будь-яких завдань.\r\nПроте робота на Віру, Надію, Любов може і почекати. Це день, коли жінки звільняються від звичних домашніх турбот, приймають поздоровлення і проводять час зі щедрими частуваннями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗдавна для іменинників свято набувало величезних масштабів і відзначалося цілих три дні. Тих, хто відзначає День ангела, прийнято пригощати святковими пирогами і кренделями.\r\nДобрим вчинком також стане похід до церкви. У свято варто поставити свічки біля ікон мучениць, попросити заступництва й мудрості.\r\nПрикмети:\r\n\r\nплач на Віру, Надію, Любов відведе біди від близьких;\r\nякщо журавлі полетять у цей день, то на Покров буде мороз, якщо ні, то холод прийде пізніше;\r\nгроза і грім 30 вересня обіцяють довгу, але погожу осінь;\r\nна Віру, Надію, Любов пора знімати останні яблука.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше відзначили Покрову Божої Матері – що потрібно знати про велике свято.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n27 вересня пройшло Воздвиження Хреста Господнього з безліччю заборон і святкових традицій.