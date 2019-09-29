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29 сентября 2019, воскресенье, 17:20 249
Космос 2019-09-29T17:21:25+03:00
Українські Новини
NASA отправят на Марс имя любого желающего: что для этого нужно

NASA отправят на Марс имя любого желающего: что для этого нужно

Марс и Земля. Фото: pixabay
Марс и Земля. Фото: pixabay

В NASA заявили, что отправят на Марс имя любого желающего жителя Земли в рамках миссии Mars 2020. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает "The Бабель".

Для того, чтобы отправить свое имя на Марс, нужно зарегистрироваться на сайте NASA до 30 сентября. Отмечается, что имя будет отправлено на другую планету на специальном микрочипе. Этот микрочип будет размещен на аппарате, который отправится на Марс в июле следующего года.

Согласно информации на сайте NASA по состоянию на 11:40 (по киевскому времени) 29 сентября, больше всего имен зарегистрировали из Турции (2,5 млн). На втором месте оказались жители Индии (около 1,6 млн имен). Среди американцев свое имя зарегистрировали 1,3 млн человек.

В Украине зарегистрировалось всего лишь 56 тыс. человек.


Зарегистрировать свое имя можно по этой ссылке.

Как сообщали Українські Новини, NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце.

Ранее стало известно, что гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя.

Тем временем на Марсе увидели свежий след метеорита.

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