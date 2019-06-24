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24 июня 2019, понедельник, 10:43 144
Космос 2019-06-24T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Марсе увидели свежий след метеорита

На Марсе увидели свежий след метеорита

Падение метеорита произошло в сентябре 2016 года. Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Падение метеорита произошло в сентябре 2016 года. Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат MRO прислал на Землю фотоснимок поверхности Марса с огромным кратером, который оставил недавно упавший метеорит. Метеорит окрасил поверхность Марса новыми оттенками – черным и синим, что является результатом выброса на поверхность подземных пород. Об этом сообщает Gizmodo.

Падение метеорита произошло в сентябре 2016 года. Удар о поверхность был настолько сильный, что вызвал мощный взрыв, сформировавший жуткий кратер, как напоминание о ежедневной космической опасности.

"Это был колоссальный удар, сформировавший кратер диаметром 16 метров", – прокомментировал руководитель исследований по планетарным наукам в Музее естественной истории Великобритании Питер Гриндрод.

Фотографии региона до и после показывают, какой ущерб нанес метеорит, ударивший по соседу Земли.

Падение метеорита также помогло ученым детально изучить состав грунта под поверхностью Марса, ведь все материалы оказались на поверхности для удобного исследования при помощи мощной фотокамеры высокого разрешения HiRISE. Таким образом исследователям открылась удобная картина для изучения тайн прошлого Красной планеты.

Как сообщали Українські Новини, в NASA опубликовали панораму Марса, снятую марсоходом.

Ранее на Марсе впервые нашли озеро с жидкой водой.

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