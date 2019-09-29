Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу

Польща виділила понад 1 млн доларів для вирішення гуманітарних проблем на анексованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в мікроблозі Twitter представництва Польщі при організації ООН в Женеві.

Кошти будуть спрямовані на вирішення гуманітарних проблем на анексованих територіях Донбасу цієї зими, зокрема, літнім людям та людям з обмеженими можливостями

За даними ООН, понад 5 млн українців будуть переживати шосту зиму в умовах збройного конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив 12 вантажних автомобілів зі 185 тонн гуманітарного вантажу на непідконтрольну територію Донбасу.

Раніше Німеччина виділила 1,5 млн євро на допомогу жителям Донбасу. Таким чином, загальний внесок Німеччини в діяльність МКЧХ в Україні за період з 2016 по 2018 роки зросла до 16 млн євро.

Також медичний гуманітарний вантаж, який направлять в чотири медичних заклади військового та дитячого напрямків, відправили з США в Україну.