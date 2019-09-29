Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу

Польща виділила понад 1 млн доларів для вирішення гуманітарних проблем на анексованих територіях Донбасу.\r\nПро це йдеться в мікроблозі Twitter представництва Польщі при організації ООН в Женеві.\r\nКошти будуть спрямовані на вирішення гуманітарних проблем на анексованих територіях Донбасу цієї зими, зокрема, літнім людям та людям з обмеженими можливостями\r\nЗа даними ООН, понад 5 млн українців будуть переживати шосту зиму в умовах збройного конфлікту на Донбасі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив 12 вантажних автомобілів зі 185 тонн гуманітарного вантажу на непідконтрольну територію Донбасу.\r\nРаніше Німеччина виділила 1,5 млн євро на допомогу жителям Донбасу. Таким чином, загальний внесок Німеччини в діяльність МКЧХ в Україні за період з 2016 по 2018 роки зросла до 16 млн євро.\r\nТакож медичний гуманітарний вантаж, який направлять в чотири медичних заклади військового та дитячого напрямків, відправили з США в Україну.