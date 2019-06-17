Украина получит от США медицинскую гумпомощь для военных и детей

Медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений, отправили из США в Украину.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

Медицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Как сообщали Українськi Новини, Украина планирует масштабную закупку оружияиз США и стран НАТО.

В Госдепе США решили выделить ВМС Украины $10 млн из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Также Украина может получить 250 млн долларов на оборону от США.