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17 июня 2019, понедельник, 10:55 14
Внешняя политика 2019-06-17T10:56:30+03:00
Українські Новини
Украина получит от США медицинскую гумпомощь для военных и детей

Украина получит от США медицинскую гумпомощь для военных и детей

Медицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Медицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений, отправили из США в Украину.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

Медицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usaМедицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Как сообщали Українськi Новини, Украина планирует масштабную закупку оружияиз США и стран НАТО.

В Госдепе США решили выделить ВМС Украины $10 млн из-за агрессии РФ в Керченском проливе.

Также Украина может получить 250 млн долларов на оборону от США.

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