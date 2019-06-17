Украина получит от США медицинскую гумпомощь для военных и детей

Медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений, отправили из США в Украину.\r\nОб этом сообщили в посольстве Украины в США.\r\n"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.\r\n\r\nМедицинская гумпомощь Украине. Фото: facebook.com\/ukr.embassy.usa\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина планирует масштабную закупку оружияиз США и стран НАТО.\r\nВ Госдепе США решили выделить ВМС Украины $10 млн из-за агрессии РФ в Керченском проливе.\r\nТакже Украина может получить 250 млн долларов на оборону от США.