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29 сентября 2019, воскресенье, 12:35 735
Бизнес 2019-09-29T12:35:14+03:00
Українські Новини
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес

Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес

Владислав Чечеткин. Фото: Facebook/Владислав Чечеткин
Владислав Чечеткин. Фото: Facebook/Владислав Чечеткин

Один из крупнейших интернет-супермаркетов Украины Rozetka готовится остановить бизнес. Об этом заявил Генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook.

"Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты №1053-1 и №1073, которые Верховная Рада приняла якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей", - написал Чечеткин.

Так, Чечеткин написал о законе №1073, согласно которому любой потребитель может заявить в налоговую о “неправильном” чеке.

"Если будет доказано, что чек "неправильный", потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. В то же время "неправильный" означает - нет в базе публичной налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя", - отметил Чечеткин.

Чечеткин заявил, что Rozetka категорически не поддерживает этот закон.

"Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром в день голосования "экономист" и один из главных "помощников" бизнеса Илья Несходовский разместил статью о "поддельных" чеках Rozetka. Этот материал активно разгоняли по информационному пространству и использовали для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона. Проблема заключается в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье. Rozetka выдала чеки, которые кто-то "не пустил" или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже две недели с даты публикации "чернухи" мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с кучей госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки во внутренней базе и их нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ? Зато на нас и дальше выливают помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людей с юркими очками и потными ручками в магазинах - офисах сразу после вступления закона в силу", - разъяснил Чечеткин.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес.

Ранее Коломойский упрекнул Зеленского, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

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