В портовом городе Южной Кореи прогремел взрыв, есть пострадавшие

Вчера, 28 сентября, в Южной Корее, портовом городе Ульсан произошел взрыв и пожар на грузовом судне. В результате происшествия пострадали 18 человек, получив ожоги. Об этом сообщает Yonhap.\r\n"В портовом городе Ульсан 18 человек получили ожоги в результате пожара, который вспыхнул на грузовом корабле и перекинулся на другое судно, вызвав взрыв", - говорится в сообщении.\r\nОчевидцам также удалось снять момент взрыва на видео.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZEs43nkQKQM#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nТак, сообщается, что от ожогов и задымления пострадали девять граждан Республики Корея, трое иностранцев, а также шесть спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСейчас пожарные пытаются предотвратить распространение огня, причина взрыва выясняется.\r\n\r\n(2nd LD) 18 people injured in cargo ship fire at Ulsan port https:\/\/t.co\/qmc83W5TPf\r\n— Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 28, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в столице Египта Каире в результате взрыва возле Национального института рака погибли 19 человек, еще 30 были ранены. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в США прогремел мощный взрыв на газопроводе. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения. А в Мексике взорвался нефтепровод: погибли 66 человек, десятки ранены. По словам чиновников, десятки людей пытались заполнить канистры нефтью, которая вытекала из нефтепровода. Они сгорели после взрыва.