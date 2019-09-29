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29 сентября 2019, воскресенье, 08:25 56
Азия 2019-09-29T08:25:08+03:00
Українські Новини
В портовом городе Южной Кореи прогремел взрыв, есть пострадавшие

В портовом городе Южной Кореи прогремел взрыв, есть пострадавшие

Вчера, 28 сентября, в Южной Корее, портовом городе Ульсан произошел взрыв и пожар на грузовом судне. В результате происшествия пострадали 18 человек, получив ожоги. Об этом сообщает Yonhap.

"В портовом городе Ульсан 18 человек получили ожоги в результате пожара, который вспыхнул на грузовом корабле и перекинулся на другое судно, вызвав взрыв", - говорится в сообщении.

Очевидцам также удалось снять момент взрыва на видео.

Так, сообщается, что от ожогов и задымления пострадали девять граждан Республики Корея, трое иностранцев, а также шесть спасателей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Сейчас пожарные пытаются предотвратить распространение огня, причина взрыва выясняется.

Как сообщали Українські Новини, в столице Египта Каире в результате взрыва возле Национального института рака погибли 19 человек, еще 30 были ранены. 

Ранее в США прогремел мощный взрыв на газопроводе. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения. А в Мексике взорвался нефтепровод: погибли 66 человек, десятки ранены. По словам чиновников, десятки людей пытались заполнить канистры нефтью, которая вытекала из нефтепровода. Они сгорели после взрыва.

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