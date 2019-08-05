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05 августа 2019, понедельник, 11:16 47
Происшествия 2019-08-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Каире возле онкоцентра случился мощный взрыв: погибли 19 человек

В Каире возле онкоцентра случился мощный взрыв: погибли 19 человек

В столице Египта Каире в результате взрыва возле Национального института рака погибли 19 человек, еще 30 ранены. Об этом ссылаясь на Минзрав страны сообщает DW.

В МВД Египта заявили, что причиной произошедшего является ДТП - автомобиль столкнулся с тремя другими, в результате чего произошел взрыв. Власти страны пока что не озвучивали официальную версию инцидента и не делали заявлений по поводу, было ли проишествие терактом или нет.

Также из-за взрыва пришлось эвакуировать людей из здания Нацинститута, а пациентов перевести в больницу Аль-Мунира. На месте происшествия работает группа следователей.

На опубликованных пользователями сети и местными СМИ видео видно, как пожарные пытаются затушить огонь. Также показан фасад здания Национального института онкологии, который также пострадал в результате взрыва.

Как сообщали Українські Новини, в Египте взорвали автобус с туристами, есть погибшие.

Ранее 22 сентября в Иране произошел теракт на военном параде. Неизвестные открыли стрельбу в городе Ахваз на западе Ирана.

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