В США прогремел мощный взрыв на газопроводе, есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 1 августа, в штате Кентукки (США) прогремел мощный взрыв на газопроводе. Об этом сообщает телеканал АВС.\r\nТак, сообщается, что взрыв в округе Линкольн произошел около 1:30.\r\nОтмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.\r\n\r\nAt least one person is dead and multiple homes are on fire after a gas pipeline exploded, lighting up the sky in Kentucky early this morning. pic.twitter.com\/zc3fhS5KY2\r\n— RTV6 Indianapolis (@rtv6) August 1, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nТакже пожар, возникший после взрыва, перекинулся на дома, которые находятся поблизости. Сейчас проводится эвакуация жителей. Для тушения пожара задействованы около 10 расчетов.\r\nПолиция выясняет причины происшествия.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе.\r\nРанее в Мексике взорвался нефтепровод: погибли 66 человек, десятки ранены.