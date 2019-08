В США прогремел мощный взрыв на газопроводе, есть погибший и пострадавшие

Так, сообщается, что взрыв в округе Линкольн произошел около 1:30.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

At least one person is dead and multiple homes are on fire after a gas pipeline exploded, lighting up the sky in Kentucky early this morning. pic.twitter.com/zc3fhS5KY2