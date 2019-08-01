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01 августа 2019, четверг, 21:51 20
Америка 2019-08-01T22:06:10+03:00
Українські Новини
В США прогремел мощный взрыв на газопроводе, есть погибший и пострадавшие

В США прогремел мощный взрыв на газопроводе, есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 1 августа, в штате Кентукки (США) прогремел мощный взрыв на газопроводе. Об этом сообщает телеканал АВС.

Так, сообщается, что взрыв в округе Линкольн произошел около 1:30.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Также пожар, возникший после взрыва, перекинулся на дома, которые находятся поблизости. Сейчас проводится эвакуация жителей. Для тушения пожара задействованы около 10 расчетов.

Полиция выясняет причины происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе.

Ранее в Мексике взорвался нефтепровод: погибли 66 человек, десятки ранены.

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