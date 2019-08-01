В США прогремел мощный взрыв на газопроводе, есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 1 августа, в штате Кентукки (США) прогремел мощный взрыв на газопроводе. Об этом сообщает телеканал АВС.

Так, сообщается, что взрыв в округе Линкольн произошел около 1:30.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

At least one person is dead and multiple homes are on fire after a gas pipeline exploded, lighting up the sky in Kentucky early this morning. pic.twitter.com/zc3fhS5KY2 — RTV6 Indianapolis (@rtv6) August 1, 2019

Также пожар, возникший после взрыва, перекинулся на дома, которые находятся поблизости. Сейчас проводится эвакуация жителей. Для тушения пожара задействованы около 10 расчетов.

Полиция выясняет причины происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе.

Ранее в Мексике взорвался нефтепровод: погибли 66 человек, десятки ранены.