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29 вересня 2019, неділя, 08:25 33
Азія 2019-09-29T12:00:02+03:00
Українські Новини
У портовому місті Південної Кореї прогримів вибух, є постраждалі

У портовому місті Південної Кореї прогримів вибух, є постраждалі

Вчора, 28 вересня, у Південній Кореї, портовому місті Ульсан стався вибух і пожежа на вантажному судні. В результаті події постраждали 18 осіб, отримавши опіки. Про це повідомляє Yonhap.

"В портовому місті Ульсан 18 людей отримали опіки в результаті пожежі, що спалахнула на вантажному кораблі і перекинулася на інше судно, викликавши вибух", - йдеться в повідомленні.

Очевидцям вдалося зняти момент вибуху на відео.

Так, повідомляється, що від опіків і задимлення постраждали дев'ять громадян Республіки Корея, троє іноземців, а також шість рятувальників, один з яких знаходиться у важкому стані.

Зараз пожежники намагаються запобігти поширенню вогню, причина вибуху з'ясовується.

Як повідомляли Українські Новини, у столиці Єгипту Каїрі в результаті вибуху біля Національного інституту раку загинули 19 людей, ще 30 були поранені.

Раніше в США прогримів потужний вибух на газопроводі. В результаті події загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. А в Мексиці вибухнув нафтопровід: загинули 66 людей, десятки поранені. За словами чиновників, десятки людей намагалися заповнити каністри нафтою, яка витікала з нафтопроводу. Вони згоріли після вибуху.

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