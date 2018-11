"Караванам (мигрантов) не будет разрешен въезд в Соединенные Штаты. Существует реальная угроза для безопасности и обеспечения прав человека для мигрантов со стороны тех, кто хотел бы нажиться на них", - говорится в сообщении госдепа.

Также Помпео заявил о готовности сотрудничать с новым правительством Мексики, в том числе и по вопросу создания рабочих мест в регионе.

"Я рассчитываю на сотрудничество с новым правительством Мексики по всем аспектам наших отношений, включая изучение возможностей стимулирования создания рабочих мест в регионе, в том числе на юге Мексики, в интересах правительства и народа Мексики", - отметил Помпео.

Заявление госсекретаря США выложил в Twitter репортер Стив Герман.

"The caravans will not be permitted to enter the United States," says @SecPompeo in statement issued as many on the US east coast sit down for #Thanksgiving dinner. "There are real dangers to the safety and human rights of migrants from those who would prey on them." pic.twitter.com/GzXOF1u96T