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27 сентября 2019, пятница, 15:41 391
Наука 2019-09-27T15:41:05+03:00
Українські Новини
Молоко животных повысило рождаемость в бронзовом веке

Молоко животных повысило рождаемость в бронзовом веке

Ребенок с древним сосудом. Фото: Nature
Ребенок с древним сосудом. Фото: Nature

Благодаря тому, что младенцев в период бронзового, а затем и железного века поили молоком животным, в этот период значительно повысилась рождаемость. Об этом сообщает BBC.

До сегодняшнего дня о рационе питания детей, которые жили более 3 тысяч лет назад не было ничего известно. Ученые только выдвигали гипотезы о том, что после материнского молока в шестимесячном возрасте детей переводили еще на какое-то детское питание.

Cемья доисторической эпохи. Фото:ARCHOLOGIEDERSCHWEIZCемья доисторической эпохи. Фото:ARCHOLOGIEDERSCHWEIZ

В поисках ответа археологи исследовали содержимое трех маленьких "бутылок", обнаруженных в могилах младенцев, которые жили в периоды бронзового и железного века (с 1200 до 450 г. до н.э.), и нашли в них следы животных жиров, в том числе и свежего молока. Ученым не удалось установить, молоко какого животного использовалось, но, скорее всего, оно было козье или коровье. Как считают исследователи, употребление в пищу материнского молоко и молока животных могло привести к беби-буму в период бронзового, а затем железного века. Хотя из-за того, что мыть такие кувшины было неудобно, ребенок мог подхватить инфекцию.

Бутылочки, найденные археологами. Фото: University of BristolБутылочки, найденные археологами. Фото: University of Bristol

О значении кормления детей молоком животных рассказала сотрудник Бристольского университета Джули Дюнн.

"Тот факт, что младенцев начали кормить молоком, означает, что женщины в доисторическую эпоху впервые получили возможность рожать больше детей. Это привело к резкому росту населения, что в итоге стало основанием для появления современного общества", - заявила она.

Археолог Сайан Халкроу из университета Отаго в Новой Зеландии, комментируя находку, сказала, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить последствия добавления молока в детский рацион.

"Подобные знания вкупе с данными о заболеваниях изучаемого человека могут помочь лучше понять значимость молока животных для жизни детей доисторической эпохи", - сказала исследовательница.

Как сообщали Українські новини, в Словакии грибник нашел два шлема эпохи бронзового века

Ранее Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом, а в Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков.

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