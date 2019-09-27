Местами до +23: последняя суббота сентября будет дождливой, но теплой почти по всей Украине

28 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +16…+23 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nВ Трускавце небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +14…+21 градус.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +13…+20 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+13 градусов, днем +15…+23 градуса.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.\r\n27 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину возвращается тепло, но с ливнями: синоптик дала прогноз до конца недели.\r\nТакже по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n