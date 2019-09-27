подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Местами до +23: последняя суббота сентября будет дождливой, но теплой почти по всей Украине
27 сентября 2019, пятница, 13:57 1057
Жизнь 2019-09-27T13:57:47+03:00
Українські Новини
Местами до +23: последняя суббота сентября будет дождливой, но теплой почти по всей Украине

Местами до +23: последняя суббота сентября будет дождливой, но теплой почти по всей Украине

Осень. Фото: zаk.depо.uа
Осень. Фото: zаk.depо.uа

28 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +13…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+13 градусов, днем +15…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

27 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в Украину возвращается тепло, но с ливнями: синоптик дала прогноз до конца недели.

Также по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе

Архив
Новости
ГБР заочно сообщила Жеваго о подозрении, - Варченко 14:38
Данилюк после отставки развеселился и спрашивает в соцсетях насчет идей трудоустройства 14:30
Министр финансов при Януковиче Колобов в Киеве 14:25
Включение расходов на доставку в "Роттердам+" гарантировало поставку угля, - Прокип 14:21
Шедевр феминизма: 440 пар туфель в память о жертвах домашнего насилия в Стамбуле 14:15
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
ХТЗ Ярославского представит обновленную технику на агрофоруме в Кропивницком 15:07
больше новостей
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok