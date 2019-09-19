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19 сентября 2019, четверг, 12:50 45
Lifestyle 2019-09-19T12:50:39+03:00
Українські Новини
Михайлово чудо: почему 19 сентября нельзя мыть голову и тратить деньги

Михайлово чудо: почему 19 сентября нельзя мыть голову и тратить деньги

Архистратиг / Архангел Михаил. Фото: azbyka.ru
Архистратиг / Архангел Михаил. Фото: azbyka.ru

Ежегодно, 19 сентября, православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников осени – Михайлов день, или Михайлово чудо. О приметах, запретах и происхождении этого дня расскажут Українські новини.

Архистратиг Михаил – один из главных ангелов в христианстве, который является главой святого воинства, а также патроном воинов и рыцарей и проводником их душ в иные миры. 19 сентября (6 – по старому стилю) архангел сотворил своё первое чудо.

Согласно церковным легендам, в IV столетии христианину Архипу, дочь которого была немой, во сне явился Архангел Михаил и сказал, что она выздоровеет, если выпьет воды с источника, находящегося неподалеку. Так и случилось, после чего благодарный отец построил на том месте храм в честь святого, к которому потянулись многочисленные паломники. Это не понравилось язычникам, решившим затопить храм. Но снова явился Михаил и направил воды в расщелину, прорубленную им в скале. Это произошло возле Иераполя (современная Турция) именно в этот день.

Праздник очень строгий – в этот день нельзя работать и заниматься домашними делами. В случае неотложности дела, его непременно стоит закончить к обеду. Ни при каких обстоятельствах не стоит перекладывать свои обязанности на других.  Также есть множество других запретов:

  • нельзя врать и ругаться, поэтому в этот день заведено мириться и ходить в гости друг к другу.
  • нельзя мыть голову, так как это грозит "смыванием ума".
  • нельзя выбрасывать пищу – лучше отдать ее жывотным или бездомным.
  • нельзя тратить много денег, лучше сэкономить.
  • хозяйкам нельзя печь хлеб и пироги, а также собирать чернику, так как "на Михаила дьявол чернику топчет".

За нарушение этих запретов человека может ждать нехорошое "чудо": проблемы, неприятности и т.д. Если же на Михайлов день христианин не только не согрешил, но и помог другим, то он может загадать Михаилу желание.

Среди множества примет и поговорок, посвященных этому дню, можно выделить следующие:

  • Коровки с поля – и пастуху воля.
  • На Михайлу нельзя работать – Бог накажет.
  • Если на Михайлово чудо утром на деревьях будет иней, то зима будет снежной.
  • Ребенок, который родился в этот день будет обладать воинственным характером.
  • Не бойся матери Пречистой, а бойся отца Чуда.
  • Теплая погода на Михайлов день – долгая осень.
  • Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы были зеленого цвета, то это к ранней зиме.
  • Архангел Михаил землю заморозками прихватил.

Как сообщали Українські новини, еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне, а также сколько выходных будет в 2019 году.

Также, в октябре украинцы получат 9 выходных.

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