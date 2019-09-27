Смертельный урожай: стокилограммовую бомбу нашли в огороде в Запорожской области

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили авиационную бомбу весом 100 килограммов и еще 28 боеприпасов времен Второй мировой войны 26 сентября в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления ГосЧС в области.\r\nПо данным ведомства, жители села Заветное во время обработки земли обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали спасателей.\r\nПрибывшие из Запорожья взрывотехники обнаружили авиабомбу ФАБ-100, 26 артиллерийских снарядов и 2 минометные мины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо данным на утро 27 сентября поиски взрывоопасных предметов продолжаются.\r\nОбнаруженные боеприпасы в дальнейшем уничтожат методом дистанционного подрыва.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 8 мая взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 27 авиационных бомб и 4 взрывателя времен Второй мировой в Черниговской области, а в марте в Днепропетровской области нашли 139 боеприпасов.\r\nРанее на Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n