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27 сентября 2019, пятница, 13:33 187
Происшествия 2019-09-27T13:39:21+03:00
Українські Новини
Смертельный урожай: стокилограммовую бомбу нашли в огороде в Запорожской области

Смертельный урожай: стокилограммовую бомбу нашли в огороде в Запорожской области

Авиабомба ФАБ-100. Фото: ГосЧС
Авиабомба ФАБ-100. Фото: ГосЧС

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили авиационную бомбу весом 100 килограммов и еще 28 боеприпасов времен Второй мировой войны 26 сентября в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления ГосЧС в области.

По данным ведомства, жители села Заветное во время обработки земли обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали спасателей.

Прибывшие из Запорожья взрывотехники обнаружили авиабомбу ФАБ-100, 26 артиллерийских снарядов и 2 минометные мины.

По данным на утро 27 сентября поиски взрывоопасных предметов продолжаются.

Обнаруженные боеприпасы в дальнейшем уничтожат методом дистанционного подрыва.

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 27 авиационных бомб и 4 взрывателя времен Второй мировой в Черниговской области, а в марте в Днепропетровской области нашли 139 боеприпасов.

Ранее на Ровенщине обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Больше новостей о: Запорожская область Авиабомба обезвреживание боеприпасов ГосЧС Украины

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