Бывший тамада и КВН-щик депутат Кривошеев взял в помощники ведущего

Бывший тамада и бывший КВН-щик, а сейчас - 37 номер в списке партии "Слуга народа" Игорь Кривошеев взял себе в помощники ведущего Эдуарда Коваленко. Об этом сообщается в сюжете "Радио Свобода".

Игорь Кривошеев родился 2 июня 1985 года. Учился на факультете математики Ужгородского национального университета, но так его и не окончил (на сайте Рады указано, что у него среднее образование). Во время учебы стал руководителем и капитаном команды КВН Тяп-ляП (сборной Ужгородского национального университета), администратором Зкарпатской лиги КВН.

https://www.youtube.com/watch?v=qjKR9I6yIlA&list=PLQcCxK_SpjXQMOEiFKdTonyfORlFA84Mi&fbclid=IwAR3NpdwkwTLct0zvm8dzBCDRflAKO3aCXKjAjbIrZ9VdhiD8QwG43lCfHJ0" frameborder="0" allowfullscreen>

Еще до выборов в Раду главред РБК Украина отмечал на своей странице в Facebook, что Игорь Кривошеев — "натурально тамада". На выборах в Раду в 2019 году вошел в избирательный список партии Слуга народа под номером 37. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

В 2009 и 2010 годах входил в состав оргкомитета Студенческой республики Закарпатья.

Напомним, что помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена.

Также 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко.