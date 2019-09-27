Колишній тамада і КВН-щик депутат Кривошеєв взяв в помічники ведучого

Колишній тамада і колишній КВН-щик, а зараз - 37 номер у списку партії "Слуга народу" Ігор Кривошеєв взяв собі в помічники ведучого Едуарда Коваленка. Про це повідомляється в сюжеті "Радіо Свобода".

Ігор Кривошеєв народився 2 червня 1985 року. Навчався на факультеті математики Ужгородського національного університету, але так його і не закінчив (на сайті Ради зазначено, що у нього середня освіта). Під час навчання став керівником та капітаном команди КВН " Тяп-ляП (збірної Ужгородського національного університету), адміністратором Зкарпатской ліги КВН.

https://www.youtube.com/watch?v=qjKR9I6yIlA&list=PLQcCxK_SpjXQMOEiFKdTonyfORlFA84Mi&fbclid=IwAR3NpdwkwTLct0zvm8dzBCDRflAKO3aCXKjAjbIrZ9VdhiD8QwG43lCfHJ0" frameborder="0" allowfullscreen>

Ще до виборів у Раду главред РБК Україна наголошував на своїй сторінці в Facebook, що Ігор Кривошеєв — "натурально тамада". На виборах у Раду в 2019 році увійшов до виборчого списку партії Слуга народу під номером 37. Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

В 2009 і 2010 роках входив до складу оргкомітету Студентської республіки Закарпаття.

Нагадаємо, що помічницями депутатів "Слуги народу" стали інста-блогерша і дружина.

22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка.