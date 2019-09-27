Помічницями депутатів "Слуги народу" стали інста-блогерша і дружина

Депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Ростислав Тістик призначив одним зі своїх помічників 24-річну інста-блогерша Ольгу Гадовскую, а Юрій Корявченков свою дружину - Корявченкову Тетяну.\r\nПро це повідомляє Радіо Свобода.\r\nГадовская працює у депутата за строковим трудовим договором на постійній основі.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПовідомляється, що за життям блогерши стежать 10 тисяч передплатників, для яких на своїй сторінці в Instagram дівчина публікує фото з спортзалу і відпочинку.\r\n\r\nЗа освітою Гадовская юрист і навесні цього року вона закінчила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПід час проведення презедентсткой кампанії Гадовская активно підтримувала Зеленського.\r\nТим часом екс-кварталівець і депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков взяв собі в помічники собсвтенную дружину.\r\nТетяна Корявченкова працює на громадських засадах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка. син помічника Зеленського Шефіра працює помічником у депутата від "Слуги народу".