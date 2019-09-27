Помічницями депутатів "Слуги народу" стали інста-блогерша і дружина

Тістик Ростислав і Ольга Гадовская. Фото: Facebook/Rostyk Tistyk і Instagram/olichka_gadovska

Тістик Ростислав і Ольга Гадовская. Фото: Facebook/Rostyk Tistyk і Instagram/olichka_gadovska

Депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Ростислав Тістик призначив одним зі своїх помічників 24-річну інста-блогерша Ольгу Гадовскую, а Юрій Корявченков свою дружину - Корявченкову Тетяну.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Гадовская працює у депутата за строковим трудовим договором на постійній основі.

Повідомляється, що за життям блогерши стежать 10 тисяч передплатників, для яких на своїй сторінці в Instagram дівчина публікує фото з спортзалу і відпочинку.

За освітою Гадовская юрист і навесні цього року вона закінчила магістратуру Львівського державного університету внутрішніх справ.

Під час проведення презедентсткой кампанії Гадовская активно підтримувала Зеленського.

Тим часом екс-кварталівець і депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Юрій Корявченков взяв собі в помічники собсвтенную дружину.

Тетяна Корявченкова працює на громадських засадах.

Як повідомляли Українські Новини, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка. син помічника Зеленського Шефіра працює помічником у депутата від "Слуги народу".