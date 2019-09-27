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27 вересня 2019, пʼятниця, 10:55 163
Світ 2019-09-27T14:45:05+03:00
Українські Новини
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів

Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів

Саудівська Аравія. Фото: pixabay
Саудівська Аравія. Фото: pixabay

Саудівська Аравія відкриє свої двері для іноземних туристів після того, як саудівкам дозволили виїжджати з країни без дозволу чоловіків. Цей крок - частина програми з диверсифікації економіки та зменшення залежності країни від видобутку нафти, повідомляє "BBC Україна".

Очікується, що вже найближчим часом Саудівська Аравія почне видавати туристичні візи жителям 49 країн. В уряді країни це вже назвали "історичним кроком". До цього часу Саудівська Аравія вважалася однією з країн, відвідування яких для іноземців є чи не найскладнішим.

Як правило, громадянам іноземних держав візи видавалися в разі, якщо йдеться про паломників, бізнесменів, або людей, які працюватимуть в країні на постійній основі.

Саудівська Аравія сподівається залучити в туристичну індустрію іноземні інвестиції і розраховує, що вже до 2030 року цей сектор економіки приноситиме їй до 10% ВВП.

"Відвідувачі будуть здивовані скарбами, якими ми маємо поділитися - п'ять об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яскрава культура і природа, що захоплює", - заявив міністр туризму Ахмад аль-Хатіб.

Влада обіцяє, що жінки з інших країн, які приїздитимуть до Саудівської Аравії, не повинні будуть носити традиційний арабський одяг, що вкриває все тіло, але все одно - їх проситимуть одягатися "скромно".

Також не буде жодних обмежень для жінок, які відвідуватимуть країну без супроводу чоловіків.

"У нас є культура. Ми віримо, що наші друзі і гості поважатимуть її", - сказав Ахмад аль-Хатіб.

Очікується, що більш детальна інформація щодо правил відвідування і списку країн, громадянам яких видаватимуть туристичні візи, буде оприлюднена у найближчі дні.

Як повідомляли Українські Новини, нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Тим часом в Саудівській Аравії жінку вперше призначили послом.

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