Зеленский встретился с Генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) активно мониторить нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг, 26 сентября, Зеленский в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский поблагодарил Генерального секретаря за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Он также призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном и безусловном выводе российских войск из Приднестровья.

Также Зеленский в ООН рассказал о российской агрессии, как это раньше делал Порошенко.

Тем временем Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным.