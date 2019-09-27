Зеленский встретился с Генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) активно мониторить нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму. \r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в четверг, 26 сентября, Зеленский в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.\r\nЗеленский поблагодарил Генерального секретаря за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн также призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном и безусловном выводе российских войск из Приднестровья.\r\nТакже Зеленский в ООН рассказал о российской агрессии, как это раньше делал Порошенко.\r\nТем временем Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n