подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 09:02 8
Президент 2019-09-27T09:10:07+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с Генсеком ООН

Зеленский встретился с Генсеком ООН

Зеленский с Генсеком ООН. Фото: сайт Президента
Зеленский с Генсеком ООН. Фото: сайт Президента

Президент Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) активно мониторить нарушение прав человека на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.      

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в четверг, 26 сентября, Зеленский в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский поблагодарил Генерального секретаря за гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Он также призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Генассамблея ООН приняла резолюцию о полном и безусловном выводе российских войск из Приднестровья.

Также Зеленский в ООН рассказал о российской агрессии, как это раньше делал Порошенко.

Тем временем Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным.

Больше новостей о: ООН Генеральная Ассамблея ООН Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленский встретился с Генсеком ООН 09:02
Лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру, - НСЖУ 08:45
Ускоряют оформление за взятку: поставщики масел обвиняют таможню в искусственных задержках при оформлении 08:35
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, который работал в Белом доме, - СМИ 08:15
На Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ более 20 раз, ранен военный 08:10
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
больше новостей
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 22:22
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok