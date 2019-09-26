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26 сентября 2019, четверг, 21:18 33
Америка 2019-09-26T21:18:39+03:00
Українські Новини
Разведка США назвала Трампа предателем

Разведка США назвала Трампа предателем

Законодатели США получили "наглядные доказательства", что президент Дональд Трамп "предал свою клятву защищать Конституцию" и пожертвовал Конституцией и национальной безопасностью страны "ради своей личной политической выгоды". Такое заявление сделал председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, открывая слушания после обнародования разговора Трампа и Зеленского. Об этом сообщает Голос Америки в четверг, 26 сентября.

Как отметил Шифф, вся эта информация о неподобающем поведении президента страны стала известна, благодаря жалобе информатора, которая, однако, не сразу поступила к законодателям.

Обращаясь к и.о. главы Нацразведки Джозефу Магуайру, Адам Шифф попросил его ответить на вопросы, почему он не предпринял меры, чтобы своевременно, в соответствии с законом, передать жалобу по запросу законодателей в Конгресс, почему он решил передать ее сначала в Министерство юстиции, глава которого Уильям Барр, по словам Шиффа, сам вовлечен в это дело.

Выступая перед конгрессменами, Джозеф Магуайр согласился, что жалоба информатора имеет важное значение, и поэтому он согласился с позицией генерального инспектора, что она должна быть доведена до сведения законодателей.

И.о. директора Нацразведки заверил конгрессменов, что права информатора должны быть полностью защищены в соответствии с законом.

Магуайр сказал, что ему неизвестна какая-либо другая разоблачительная жалоба в американской истории, которая бы "затрагивала такие сложные и деликатные вопросы".

"Я считаю, что это беспрецедентное дело", - сказал он.

Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского: главные тезисы.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.

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