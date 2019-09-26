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26 вересня 2019, четвер, 21:18 9
Америка 2019-09-27T01:15:02+03:00
Українські Новини
Розвідка США назвала Трампа зрадником

Розвідка США назвала Трампа зрадником

Законодавці США отримали "наочні докази", що президент Дональд Трамп "зрадив свою клятву захищати Конституцію" і пожертвував Конституцією та національною безпекою країни "заради своєї особистої політичної вигоди". Таку заяву зробив голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, відкриваючи слухання після оприлюднення розмови Трампа і Зеленського. Про це повідомляє Голос Америки в четвер, 26 вересня.

Як зазначив Шифф, вся ця інформація про неналежну поведінку президента країни стала відома завдяки скарзі інформатора, яка, однак, не відразу надійшла до законодавців.

Звертаючись до в.о. голови Нацрозвідки Джозефу Магуайр, Адам Шифф попросив його відповісти на запитання, чому він не вжив заходів, щоб своєчасно, згідно з законом, передати скаргу за запитом законодавців у Конгрес, чому він вирішив передати її спочатку в Міністерство юстиції, голова якого Вільям Бар, за словами Шиффа, сам залучений в цю справу.

Виступаючи перед конгресменами, Джозеф Магуайр погодився, що скарга інформатора має важливе значення, і тому він погодився з позицією генерального інспектора, що вона повинна бути доведена до відома законодавців.

В. о. директора Нацрозвідки запевнив конгресменів, що права інформатора повинні бути повністю захищені у відповідності з законом.

Магуайр сказав, що йому невідома яка-небудь інша викривальна скарга в американській історії, яка б порушувала такі складні і делікатні питання".

"Я вважаю, що це безпрецедентна справа", - сказав він.

Розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського: головні тези.

Тим часом Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня, а в середу, 25 вересня, лідери проведуть спільну зустріч.

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