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26 вересня 2019, четвер, 20:21 16
Політика 2019-09-27T01:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп наказав Пенс не їхати в Україну на інавгурацію Зеленського для тиску, - ЗМІ

Трамп наказав Пенс не їхати в Україну на інавгурацію Зеленського для тиску, - ЗМІ

Зеленський та Пенс. Фото: прес-служба Президента
Зеленський та Пенс. Фото: прес-служба Президента

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб віце-президент Майк Пенс скасував запланований візит на інавгурацію Володимира Зеленського. Про це йдеться в тексті розсекреченої сьогодні скарги неназваного співробітника американських спецслужб, повідомляє "Європейська правда".

Інформатор вирішив у своїй скарзі повідомити про цей факт, оскільки, на його думку, це може бути пов'язано з загальними зусиллями по тиску на керівництво України.

"Я дізнався від американських чиновників, що 14 травня, або близько того президент проінструктував віце-президента Пенса скасувати заплановану поїздку в Україну на інавгурацію Зеленського 20 травня", - йдеться у скарзі.

Замість віце-президента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

Як зазначив співробітник спецслужб, таким чином Трамп нібито хотів показати, що він не хоче зустрічатися з Зеленським, поки не побачить, яку лінію поведінки обере український президент.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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