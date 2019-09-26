Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України

У записці скарги співробітника американських спецслужб, яка була розсекречена, вказується про пропозицію Президента США Дональда Трампа Президентові України Володимиру Зеленському залишити генеральним прокурором України Юрія Луценка. Про це передає НВ.\r\nВ тексті розсекреченої записки зазначається, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генеральну прокуратуру, і відзначив необхідність і пріоритетність залишити його на цій посаді.\r\nСпівробітник розвідки напомил про кількох публічних заявах Луценка про розслідування щодо можливих злочинів сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні, про передбачуваний вплив українських чиновників на вибори США 2016 року і про діяльність тодішнього посла США Марі Йованович в Києві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.