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26 вересня 2019, четвер, 20:11 7
Зовнішня політика 2019-09-26T20:30:01+03:00
Українські Новини
Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України

Трамп запропонував Зеленському залишити Юрія Луценка головним прокурором України

Юрій Луценко. Скріншот youtube/112.ua
Юрій Луценко. Скріншот youtube/112.ua

У записці скарги співробітника американських спецслужб, яка була розсекречена, вказується про пропозицію Президента США Дональда Трампа Президентові України Володимиру Зеленському залишити генеральним прокурором України Юрія Луценка. Про це передає НВ.

В тексті розсекреченої записки зазначається, що Трамп в розмові з Володимиром Зеленським похвалив Юрія Луценка, який на той момент очолював Генеральну прокуратуру, і відзначив необхідність і пріоритетність залишити його на цій посаді.

Співробітник розвідки напомил про кількох публічних заявах Луценка про розслідування щодо можливих злочинів сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні, про передбачуваний вплив українських чиновників на вибори США 2016 року і про діяльність тодішнього посла США Марі Йованович в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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