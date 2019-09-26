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26 сентября 2019, четверг, 19:49 1064
Силовые структуры 2019-09-26T19:49:42+03:00
Українські Новини
Минобороны создает военную полицию

Минобороны создает военную полицию

 

В Министерстве обороны будет создана новая антикоррупционная система. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Цензор.НЕТ в четверг, 26 сентября.

"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа - ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть", - сказал Гончарук.

Он отметил, что будут анализироваться технические условия, тендеры, отчетность, учет - для того, чтобы снизить риски, будут использоваться международные наработки.

"Но надо сказать, что копировать здесь не получится, потому что наша ситуация хуже, чем во многих странах... Поэтому наша система должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из специалистов", - сказал министр.

Министр добавил, что сейчас решается вопрос, каким образом создать службу по контролю качества.

Напомним, министр обороны приказал уволить в запас военных, призванных в 2018.

Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак объяснил,почему молодежь не хочет идти в армию.

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