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26 сентября 2019, четверг, 19:30 8
Политика 2019-09-26T19:31:01+03:00
Українські Новини
За снятие неприкосновенности с депутатов Рады выступают 71% украинцев, с Президента-56%, - КМИС

За снятие неприкосновенности с депутатов Рады выступают 71% украинцев, с Президента-56%, - КМИС

71% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), выступают за снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады, 56% - с Президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 18,2% опрошенных скорее поддерживают снятие неприкосновенности, 3,9% - скорее не поддерживают, 2,7% - скорее не поддерживают, 4,2% - затруднились ответить.

В то же время 16,9% респондентов согласны с утверждением, что отмена неприкосновенности сделает депутатов более зависимыми от Президента и менее свободными в отстаивании интересов избирателей, 22,8% - скорее согласны, 25,5% - скорее не согласны, 24,4% - полностью не согласны, 10,4% - затруднились ответить.

Также 56% опрошенных поддерживают отмену неприкосновенности Президента, 21% - скорее поддерживают,  7,1% - скорее не поддерживают, 8,7% - полностью не поддерживают, 7,3% - затруднились ответить.

За снятие неприкосновенности с судей выступили 66,5% респондентов, 18,2% - скорее одобряют, 5,4% - скорее не одобряют, 3,1% - полностью не одобряют, 6,8% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 июня по 19 сентября методом личного интервью среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года

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