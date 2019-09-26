За зняття недоторканності з депутатів Ради виступають 71% українців, з Президента-56%, - КМІС

71% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виступають за зняття недоторканності з депутатів Верховної Ради, 56% - з Президента. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно йому, 18,2% опитаних швидше підтримують зняття недоторканності, 3,9% - скоріше не підтримують, 2,7% - скоріше не підтримують, 4,2% - не змогли відповісти.

В той же час 16,9% респондентів згодні з твердженням, що скасування недоторканності зробить депутатів більш залежними від Президента і менш вільними у відстоюванні інтересів виборців, 22,8% - скоріше згодні, 25,5% - скоріше не згодні, 24,4% - повністю не згодні, 10,4% - не змогли відповісти.

Також 56% опитаних підтримують скасування недоторканності Президента, 21% - скоріше підтримують, 7,1% - скоріше не підтримують, 8,7% - повністю не підтримують, 7,3% - не змогли відповісти.

За зняття недоторканності з суддів виступили 66,5% респондентів, 18,2% - скоріше схвалюють, 5,4% - швидше не схвалюють, 3,1% - повністю не схвалюють, 6,8% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 16 червня по 19 вересня методом особистого інтерв'ю серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності з 2020 року.

3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність з 2020 року