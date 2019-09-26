Список держоб'єктів, які не підлягають приватизації, розглянуть у жовтні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл США заявив, що Верховна Рада розгляне закон про скасування переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Зі слів президента, в жовтні планується розглянути законопроект, який скорочує список підприємств, заборонених до приватизації.

"Ми починаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах", - зазначив Зеленський.

Також він заявив, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесії, який дозволить залучити на прозорих і зрозумілих умовах іноземні інвестиції в інфраструктуру.

Президент також зазначив зміни і реформи, проведені в Україні.

"Ми змінюємо країну, правила гри, створюємо цивілізовану ділову атмосферу - і маємо робити це все дуже швидко. У нас немає років, у нас є тільки місяці", - сказав президент.

Він також сказав, що Україна продовжуватиме співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іностранці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.