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26 сентября 2019, четверг, 16:20 40
Политика мира 2019-09-26T16:20:38+03:00
Українські Новини
Президент Израиля доверил Нетяньяху повторное формирование парламента, который тот не смог создать вовремя

Президент Израиля доверил Нетяньяху повторное формирование парламента, который тот не смог создать вовремя

Нетаньяху. Фото: 112.ua
Нетаньяху. Фото: 112.ua

После того, как Биньямин Нетаньяху не смог вовремя сформировать коалицию в парламент Израиля, действующий президент государства Ревен Ривлин принял решение дать Нетяньяху еще один шанс сформировать повторно парламент. Об этом сообщает CNN.

Причиной первых в истории Израиля повторных внеочередных выборов в парламент стала не вовремя сформированная Биньямином Нетаньяху коалиция государства. Однако, и последующие внеочередные выборы в Кнессет Израиля не обвенчались успехом для премьер- министра Израиля. Нетаньяху проиграл выборы в парламент партии Бенни Ганца в разницей в 1 мандат.

Несмотря на это, президент государства Ревен Ривлин встретился с лидерами двух крупнейших партий, чтобы заставить работать их вместе. Но две встречи не дали прорыва, потому Ривлин запустил процесс формирования коалиции и поручил это дело Нетаньяху. Он отметил, что у премьера есть четыре недели для формирования коалиции.

"Решение о предоставлении мандата [Нетаньяху] основывалось на вопросе, кто имеет больше шансов сформировать правительство", - пояснил Ривлин. "Сейчас шанс Биньямина Нетаньяху сформировать правительство выше".

Как сообщали Українські Новини, 9 апреля прошли внеочередные выборы в Кнессет (парламент) Израиля.

Также, премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину (Киев) с двухдневным визитом, 18-19 августа текущего года.

Больше новостей о: Израиль Беньямин Нетаньяху Выборы в Кнессет

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