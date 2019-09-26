Президент Израиля доверил Нетяньяху повторное формирование парламента, который тот не смог создать вовремя

После того, как Биньямин Нетаньяху не смог вовремя сформировать коалицию в парламент Израиля, действующий президент государства Ревен Ривлин принял решение дать Нетяньяху еще один шанс сформировать повторно парламент. Об этом сообщает CNN.

Причиной первых в истории Израиля повторных внеочередных выборов в парламент стала не вовремя сформированная Биньямином Нетаньяху коалиция государства. Однако, и последующие внеочередные выборы в Кнессет Израиля не обвенчались успехом для премьер- министра Израиля. Нетаньяху проиграл выборы в парламент партии Бенни Ганца в разницей в 1 мандат.

Несмотря на это, президент государства Ревен Ривлин встретился с лидерами двух крупнейших партий, чтобы заставить работать их вместе. Но две встречи не дали прорыва, потому Ривлин запустил процесс формирования коалиции и поручил это дело Нетаньяху. Он отметил, что у премьера есть четыре недели для формирования коалиции.

"Решение о предоставлении мандата [Нетаньяху] основывалось на вопросе, кто имеет больше шансов сформировать правительство", - пояснил Ривлин. "Сейчас шанс Биньямина Нетаньяху сформировать правительство выше".

Как сообщали Українські Новини, 9 апреля прошли внеочередные выборы в Кнессет (парламент) Израиля.

Также, премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину (Киев) с двухдневным визитом, 18-19 августа текущего года.