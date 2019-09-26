подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 12:21 1630
Силовые структуры 2019-09-26T12:27:34+03:00
Українські Новини
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна

МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна

Вадим Троян. Фото: npu.gov.ua
Вадим Троян. Фото: npu.gov.ua

Министерство внутренних дел назначило заместителем главы Национальной полиции Вадима Трояна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - сказано в нем.

6 сентября Кабинет Министров уволил Вадима Трояна с должности заместителя министра внутренних дел.


Как сообщали Українські Новини, бывший замминистра внутренних дел Вадим Троян получил зарплату за март 101,7 тыс. гривен

Ранее в СМИ сообщали, что Вадим Троян получил часть суммы - 300 тыс. гривен - за разблокировку расчетных счетов предприятия Шомана и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления ГФС.

Позже Троян отказался комментировать фотографии с обыска в его доме, опубликованные Андрем Портновым.

Также стало известно, что обыском в доме "правой руки" Авакова Трояна руководил прокурорский "важняк", занимавшийся Корбаном.



Больше новостей о: Вадим Троян Нацполиция Назначение на должность Заместитель главы Нацполиции Украины

Архив
Новости
Китай готовит официальный визит Зеленского в Пекин 13:27
Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена 13:17
"Сотрудника" контрольно-пропускного пункта "Изварино" арестовал суд 13:11
Сергей Граб. Фото: скриншот видео ТСН
"Жертва провокации": Скандальный экс-замкомбата "Айдара" оправдан судом 13:08
Слова Зеленского и Трампа не испортят отношения с Германией и Францией, - Кулеба 12:56
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину 09:47
Зеленский подписал закон о контрактной форме госслужбы до 3 лет 16:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok