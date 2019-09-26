МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна

Министерство внутренних дел назначило заместителем главы Национальной полиции Вадима Трояна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"По представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ", - сказано в нем.

6 сентября Кабинет Министров уволил Вадима Трояна с должности заместителя министра внутренних дел.



Как сообщали Українські Новини, бывший замминистра внутренних дел Вадим Троян получил зарплату за март 101,7 тыс. гривен.



Ранее в СМИ сообщали, что Вадим Троян получил часть суммы - 300 тыс. гривен - за разблокировку расчетных счетов предприятия Шомана и привлечение к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевского управления ГФС.



Позже Троян отказался комментировать фотографии с обыска в его доме, опубликованные Андрем Портновым.

Также стало известно, что обыском в доме "правой руки" Авакова Трояна руководил прокурорский "важняк", занимавшийся Корбаном.





